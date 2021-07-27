Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı bitiriyor
Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:28

Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı bitiriyor

İHA
Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı bitiriyor

Altay, prensip anlaşmasına vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Daoudo Karamoko Bamba’yı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, İsveçli stoper Eric Bjönkander, Brezilyalı orta saha Thaciano ve Ceyhun Gülselam'ın ardından bir transferi daha bitirmek üzere...

İzmir temsilcisi, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daoudo Karamoko Bamba'yı renklerine bağlamaya yakın. Prensip anlaşmasına varılan 26 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan Bamba ile son kez görüşecek. Görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde Fildişili oyuncunun takımın Erzurum'da yaptığı sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Daoudo Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi maçta 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor
Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...
Son dakika haberi: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var
Ünlü Rus iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı!
Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile 2021 TYT - AYT YKS sınav sonuçları AİS sorgulama ekranı
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var!
Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı bitiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA