Kanarya dört köşe

Yeni sezona hazırlık maçlarında Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, 3. karşılaşmasında da Ankara'da, TFF 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi. Teknik direktör Vitor Pereira maça bir sürpriz ile başlayıp Nazım Sangare'yisağ stoper, Dirar'ısağ çizgide oynattı. İlk 45 dakikada etkisiz bir görüntü çizen Kanarya'da ikinci yarıya Dirar-Szalai değişikliğiyle başlandı ve taşlar yerine oturdu. Sağ çizgiye geçen Nazım, ikinci devrenin başında Mert Hakan'ın asistinde kafayla golü buldu. Mert ardından birde Ozan'a asist yapıp maçadamga vurdu. Sonra takımın tamamına yakını değişti. Muhammed Gümüşkaya, Pelkas'la yaptığı iş birliği sonucu farkı üçe çıkardı. Miha Zajc da çok klas bir golle skoru belirleyen isim oldu.
SAMATTA KORKUTTU
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, bugün yapılacak kontrol sonrası belli olacak. Öte yandan Mesut Özil rahatsızlığı, Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.
'FARKLI MEVKİLER DAHA ZOR'
Fenerbahçe'de dünkü maçın ilk golünü atan Nazım Sangare, antrenmanların çok yoğun ve sert geçtiğini söyledi. Asıl mevkii sağ bek olan 27 yaşındaki oyuncu, "İlk defa stoper oynadım. İdmanlarda denedik ama maçta farklı mevkiler daha zor oluyor. Böyle istekli devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KİM NASIL OYNADI? NAZIM: Sağ stoperde aksadı, ama sağ çizgiye geçince farkını hissettirdi. Attığı golle, iyi geçirdiği hazırlık dönemini taçlandırdı. ZAJC: Üçüncü hazırlık maçında da Pereira'dan forma almayı başardı. Yine hareketli ve etkiliydi. Çok da şık bir gol attı. MERT HAKAN: Sol önde oynadı. Yaptığı iki asistle maça damga vurdu. Sezon başı hazırlık kampının en dikkat çeken oyuncusu. MUHAMMED: Sürpriz şekilde takımda kaldı. 60'tan sonra bulduğu süreyi yine iyi kullandı. Sağ forvet olarak görev yaptı, bir de gol attı. FERDİ KADIOĞLU: Kasımpaşa maçında yaptığı hatalar nedeniyle morali bozulmuştu. Ancak Gençlerbirliği karşısında bu görüntüsünden kurtulduğu görüldü.