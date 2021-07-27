Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig 2021 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde halihazırdaki kadrolarını güçlendirmek ve hızlı bir başlangıç yapmak isteyen kulüpler yeni futbolcuları renklerine bağlamak adına transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ligde destekçisi oldukları takımların transfer çalışmalarını takip edenler ise "yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;