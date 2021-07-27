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Giriş Tarihi: 28.7.2021 00:14 Son Güncelleme: 28.7.2021 00:14

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig 2021 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig 2021 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig’in 2021 - 2022 sezonu için eksiklerini tamamlamak ve güçlü kadroyla sezona hızlı bir başlangıç yapmak isteyen kulüpler yerli ve yabancı pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşmeye devam ediyor. Destekledikleri takımların transfer gelişmelerini yakından takip eden futbolseverler ise “Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde halihazırdaki kadrolarını güçlendirmek ve hızlı bir başlangıç yapmak isteyen kulüpler yeni futbolcuları renklerine bağlamak adına transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ligde destekçisi oldukları takımların transfer çalışmalarını takip edenler ise "yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.



KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAİR PLAY TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu şu kararları aldı:

  1. " Kovid-19 pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.
  2. Kovid-19 pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebiyle, takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.
  3. Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.
  4. Kovid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir.
  5. 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

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Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig 2021 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi
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