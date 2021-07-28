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Giriş Tarihi: 28.7.2021 18:38 Son Güncelleme: 28.7.2021 18:59

Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...

Yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 3 hazırlık maçını 3 galibiyetle geçti. Son olarak Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi takımlarından PEC Zwolle ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Topuk Yaylası'nda tamamladığı ilk etap kamp çalışmalarına İstanbul'da devam eden sarı-lacivertliler, Zwolle ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Deneyimli teknik adam Vitor Pereira, Fenerbahçe ile çıktığı ilk 3 hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Son oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Samatta, Zwolle maçında yer almıyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 PEC ZWOLLE

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani

TARAFTARLAR UMUTLU

Mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan sarı-lacivertli taraftarlar, bu sene takıma duydukları güveni dile getirirken, teknik direktör Pereira'ya olan inançlarını ifade ettiler. Kadro planlaması hakkında da konuşan taraftarlar, yerinde yapılacak transferlerle kadro iskeletinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz senelerde kombine aldıklarını ve sarı-lacivertli takıma sürekli destek olduklarını ifade eden bir taraftar, tribüne gelmeyi özlediklerini ve bu sene başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Hazırlık maçını izlemek için Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden bir diğer taraftar, bu sene beklentilerinin çok olduğunu ve karşılık almak istediklerini dile getirdi.

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Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...
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