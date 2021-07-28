Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Topuk Yaylası'nda tamamladığı ilk etap kamp çalışmalarına İstanbul'da devam eden sarı-lacivertliler, Zwolle ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Deneyimli teknik adam Vitor Pereira, Fenerbahçe ile çıktığı ilk 3 hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Son oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Samatta, Zwolle maçında yer almıyor.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI | FENERBAHÇE 0-0 PEC ZWOLLE
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun
PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani
TARAFTARLAR UMUTLU
Mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan sarı-lacivertli taraftarlar, bu sene takıma duydukları güveni dile getirirken, teknik direktör Pereira'ya olan inançlarını ifade ettiler. Kadro planlaması hakkında da konuşan taraftarlar, yerinde yapılacak transferlerle kadro iskeletinin korunması gerektiğini dile getirdi.
Geçtiğimiz senelerde kombine aldıklarını ve sarı-lacivertli takıma sürekli destek olduklarını ifade eden bir taraftar, tribüne gelmeyi özlediklerini ve bu sene başarılı olmak istediklerini kaydetti.
Hazırlık maçını izlemek için Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden bir diğer taraftar, bu sene beklentilerinin çok olduğunu ve karşılık almak istediklerini dile getirdi.