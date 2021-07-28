Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapacak olan sarı lacivertli takım şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Bu akşam ise Zwolle'ye karşı oynanacak mücadele öncesi karşılaşmanın yayın kanalı merak konusu oluyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Zwolle hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI CANLI YAYIN İZLE | FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;