Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapacak olan sarı lacivertli takım şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Bu akşam ise Zwolle'ye karşı oynanacak mücadele öncesi karşılaşmanın yayın kanalı merak konusu oluyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Zwolle hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak ve şifresiz ekranlara gelecek.
Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.
28 Temmuz:
Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz:
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev