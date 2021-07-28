Galatasaray PSV canlı izle! Galatasaray PSV Eindhoven maçı şifresiz canlı yayın izle

GALATASARAY PSV CANLI İZLE!

TARİH: 28.07.2021

SAAT: 21:00

HAKEM: Davide Massa

STADYUM: Türk Telekom Stadı

YAYIN KANALI: D Smart

Karşılaşma sadece D Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY PSV'Yİ NASIL ELER? GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?&NBSP;

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

GALATASARAY NASIL GRUPLARA KALIR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.