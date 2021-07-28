Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta?

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ikinci eleme turu 2. maçında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynayacağı rövanş mücadelesini kazanmak ve hanesine puan yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak konusu olan tüm detaylar şöyle;
Galatasaray - PSV Eindhoven maçında ilk düdük 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 21:00'da çalacak. Mücadele Spor Smart kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Sacha Boey ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Antrenmanın ardından Ömer Bayram'ın doğum günü kutlandı.
Galatasaray, PSV Eindhoven ile bugün saat 21.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.