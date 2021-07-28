Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta?

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ikinci eleme turu 2. maçında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynayacağı rövanş mücadelesini kazanmak ve hanesine puan yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GALATASARAY PSV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak konusu olan tüm detaylar şöyle;