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Giriş Tarihi: 28.7.2021 19:52 Son Güncelleme: 28.7.2021 19:53

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven’i İstanbul’da konuk ediyor. İlk maçında deplasmanda farklı mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında kazanmak için yeşil sahaya çıkacak. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ikinci eleme turu 2. maçında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynayacağı rövanş mücadelesini kazanmak ve hanesine puan yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GALATASARAY PSV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak konusu olan tüm detaylar şöyle;

Galatasaray - PSV Eindhoven maçında ilk düdük 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 21:00'da çalacak. Mücadele Spor Smart kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, PSV MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Sacha Boey ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Antrenmanın ardından Ömer Bayram'ın doğum günü kutlandı.
Galatasaray, PSV Eindhoven ile bugün saat 21.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta?
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