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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:44 Son Güncelleme: 28.7.2021 13:44

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a isyan! Doğum gününü kutlamamışlardı...

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a isyan! Doğum gününü kutlamamışlardı...

Uzun seneler Galatasaray'da forma giyip kaptanlık da yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme geldi. Milli takımda da uzun süre oynayan, EURO 2008 kadrosunun önemli parçalarından biri olan Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de oynadıktan sonra futbolu bırakmıştı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a tepki gösterdi. Dün doğum günü olan Sabri Sarıoğlu için Galatasaray resmi hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı.

'SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR...'

İşte Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımı...

'1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar...'

GALATASARAY FORMASIYLA 478 MAÇA ÇIKTI!

Altyapıdan yükseldiği A takımda uzun seneler forma giyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray formasıyla 478 maça çıkarak 24 gol attı. 52 de asist yapan Sabri Sarıoğlu, Göztepe formasını da 29 kez giydi.

SÜPER LİG'DE 383 MAÇ!

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de toplamda 383 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda da 60 maça çıkan deneyimli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray formasıyla 22 maçta süre aldı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a isyan! Doğum gününü kutlamamışlardı...
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