Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın o hareketi Fatih Terim’i çileden çıkardı! Yenilen gol sonrası…

Son dakika… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile eşleşmişti. Hollanda'da oynanan ilk maçta 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçı da 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti.
Her iki maçta da beklenen futbolu gösteremeyen Fatih Terim'in öğrencileri, taraftarlar tarafından topa tutuldu. Hollanda'da oynanan ilk maçta alınan yenilginin ardından üst üste transferler yapan sarı-kırmızılılar, bu transferleri kurallar gereği rövanş maçının kadrosuna kaydedemedi.
Yeni transferler için bu kadar uzun süre beklenilmesini eleştiren taraftarlar, yeni isimlerin Avrupa Ligi'nde kendilerini göstermeyi bekleyecek.
İstanbul'da oynanan PSV Eindhoven maçının ilk yarısına baskılı ve yüksek tempolu başlayan Galatasaray, beklenen pozisyonları bulamadı.
İlk yarım saatin ardından mücadeleyi dengeleyen Hollanda ekibi, bir korner atışından ilk golü buldu. Turun ilk maçında da çok büyük hatalar yapan Fernando Muslera, İstanbul'da oynanan maçın ilk golünde de hatalıydı.
İlk maçta, maçın hem ilk golünü hem de son golünü yediren Muslera, İstanbul'da oynanan maçın ilk golünde hatalı bir çıkış ve uzaklaştırma yaptı.
Korner atışında topu çift yumrukla uzaklaştıran Uruguaylı kaleci, topu adeta rakibinin ayaklarına gönderdi. PSV'nin genç oyuncusu Madueke'nin önüne düşen top, Galatasaray'ın ağlarında gol oldu.
"MUSLERA TUT ŞU TOPU"
Muslera'nın hatalı uzaklaştırışına oldukça sinirlenen Fatih Terim, yedek kulübesinde adeta çileden çıktı.
Televizyon ekranında net bir şekilde duyulan Fatih Terim'in sözleri, taraftarlar arasında olay oldu. Topun ağlarla buluşmasının ardından, Muslera'nın tutmak yerine yumruklaması, maçın en çok konuşulan anı oldu.
Saha kenarından "Muslera yapma, tut şu topu…" dediği net bir şekilde görülen Fatih Terim, maç içerisinde birçok pozisyonda oyuncularına sert tepkiler gösterdi.