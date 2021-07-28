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Giriş Tarihi: 28.7.2021 17:52 Son Güncelleme: 28.7.2021 18:05

Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…

Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…

Son dakika haberi… Dünya futbolunun son 15 yılına damga vuran isimlerin başında gelen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Juventus’tan ayrılması söz konusu olan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi ters köşe yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Lionel Messi ile birlikte dünya futboluna damga vuran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey liglerde futbol oynamaya devam ediyor. Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra 105 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun kontratının son senesine girildi.

2018 yılında transfer olduğu Juventus ile 2022 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun, İtalyan devinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyordu.

Futbolda 2020-2021 sezonunu başarısız sayılabilecek bir şekilde bitiren Portekizli yıldız, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesi atlattı ve Serie A'yı 4. sırada bitirdi.

EURO 2020'de ise Portekiz Milli Takımı'yla son 16 turunda turnuvaya veda eden 36 yaşındaki yıldız oyuncunun Juventus'tan ayrılmak istediği konuşulanlar arasındaydı.

PSG ve Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ronaldo için Juventus yöneticisi Pavel Nedved, takımda kalacağını belirtmişti.

Buna rağmen Cristiano Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Juventus yönetiminin gelecek tekliflere açık olduğu Avrupa basınından konuşulanlar arasında.

EURO 2020'nin ardından tatile çıkan Portekizli yıldız, yeni sezon için vereceği kararı gözden geçirdi. Önüne gelen teklifleri değerlendiren Ronaldo, Juventus'ta kalmaya karar verdi.

"GERİ DÖNDÜM..."

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Juventus'ta yeni sezon hazırlıklarına başladığını duyuran Ronaldo, "Geri döndüğüm için mutluyum." notunu düştü.

Serie A kariyeri boyunca toplamda 97 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 81 gol ve 17 asistle oynayarak yakalaması zor istatistiklere ulaştı. Sözleşmesinin bitimine kadar Juventus'ta kalacak olan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.

Real Madrid ve Manchester United formalarıyla toplamda 5 Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Ronaldo, Juventus'un Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mutlu sona ulaşmak için en büyük kozu olacak.

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Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
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