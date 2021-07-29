İşte stadyuma giriş şartları

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda stadyumlara taraftarların hangi şartlarla gireceğini açıkladı. Tribünlere %50, localara ise tam kapasite ile seyirci alınacağı hatırlatılırken, TFF Sağlık Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare ederek karar verdiği belirtildi. Bu şartlar şu şekilde: Passolig ile HES entegrasyonuyapılarak bilet satışı gerçekleşecek, HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilecek. Aşı olmamışve Koronavirüs geçirmemişseyircilerin maç gününden48 saat önce PCR testiyapmaları gerekecek. Kovid-19 geçirmiş ancak henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilecek. Aşıolmuş seyircilerin son aşı tarihlerinitakip eden 14 günden sonrabaşlamak üzere 180 gün süre ileherhangi bir teste ihtiyaçları olmayacak. Kovid-19 geçirmiş seyircilerin180 gün süre ile test yaptırmalarınagerek olmayacak.