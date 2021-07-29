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Giriş Tarihi: 29.7.2021

İşte stadyuma giriş şartları

İşte stadyuma giriş şartları
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda stadyumlara taraftarların hangi şartlarla gireceğini açıkladı. Tribünlere %50, localara ise tam kapasite ile seyirci alınacağı hatırlatılırken, TFF Sağlık Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare ederek karar verdiği belirtildi. Bu şartlar şu şekilde: Passolig ile HES entegrasyonu yapılarak bilet satışı gerçekleşecek, HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilecek. Aşı olmamış ve Koronavirüs geçirmemiş seyircilerin maç gününden 48 saat önce PCR testi yapmaları gerekecek. Kovid-19 geçirmiş ancak henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilecek. Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları olmayacak. Kovid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek olmayacak.

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İşte stadyuma giriş şartları
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