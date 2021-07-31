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Giriş Tarihi: 31.7.2021 19:02

Beşiktaş Kayserispor canlı izle! Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı

Beşiktaş Kayserispor canlı izle! Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı

Son şampiyon Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda sorusu ile birlikte, canlı izle seçeneğini araştırıyor. İ şte, Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı hakkında bilgiler

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Bu noktada, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer detaylar;

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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Beşiktaş Kayserispor canlı izle! Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı
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