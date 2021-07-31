Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:58 Son Güncelleme: 31.7.2021 16:59

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve şifresiz mi?

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve şifresiz mi?

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaşacak. Yeni sezon öncesinde her iki ekip de takımlarındaki son durumu test edecek. Bu yönde, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan mücadele 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? İşte, Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı hakkında bilgiler

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Bu noktada, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer detaylar;

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalya Manavgat orman yangınında son dakika haber: Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum ne? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Son dakika haberler: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu sıralaması: 2020 Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Son dakika haberler | Bakan Süleyman Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Yangınlardan son dakika haberi | Bakan duyurdu: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika haberi: Mete Gazoz'dan Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarı! İlk altın madalyayı Türkiye'ye getirdi
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
İETT ücret tarifesi 2021! Yeni İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, 2021 toplu ulaşım zammı ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA