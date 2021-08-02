Altay'da Mossoro şoku

Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 numara, İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Teknik patron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.

Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa Altay yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir kulübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin Euro'yu ödemek zorunda kalacak. FIFA kanalıyla serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı. Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kontratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer olmuştu.

ERZURUM'DA RAKİP ANTALYASPOR

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altay, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın Fraport-Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk özel sınavında Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi son hazırlık maçını ise cuma günü Ümraniyespor'la yapacak.

