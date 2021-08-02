Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor ile Sivasspor'un muhtemel rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor.
Saat 14.00'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yeni gelen prosedürle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı bulunuyor.
Trabzonspor ve Sivasspor'un da eşleşme olasılığını bulunduğu UEFA Konferans Ligi'nde ise kura çekimi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Saat 15.00'te yapılacak Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ise Türk takımı bulunmuyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruplara doğrudan katılacak.