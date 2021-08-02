Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor ile Sivasspor'un muhtemel rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor.