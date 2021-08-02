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Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:16

Göztepe'de futbol akademisinin başına Serdar Sabuncu getirildi

DHA
Göztepe'de futbol akademisinin başına Serdar Sabuncu getirildi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Akademi Teknik Direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi.

Göztepe; daha önce İstanbul Başakşehir, Altınordu, Altay ve Bucaspor 1928 kulüplerinde Akademi Teknik Direktörü ve Genç Takım Sorumlusu unvanlarıyla çalışan Sabuncu, A takım seviyesinde Altay, 24 Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve İzmirspor'da teknik direktörlük görevlerini de üstlendi. 2009-2013 yılları arasında Göztepe Futbol Akademisi'nde görev alan Sabuncu; Halil Akbunar, Tahir Babaoğlu, Fatih Kuruçuk, Göktuğ Bakırbaş gibi genç oyuncuların gelişimine ve A takıma kazandırılmasında önemli katkılarda bulundu.

Yaklaşık 8 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı kulübe dönen Serdar Sabuncu, "Yeniden Göztepe ailesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullandı. Göztepe Futbol Akademisi'ni hem saha içi hem de saha dışında Avrupa standartlarına ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Sabuncu, "Kariyerimin 20'nci senesinde ekibimle birlikte, modern futbola uygun organizasyonları planlayarak, Göztepe armasını ulusal ve uluslararası platformlarda taşıyacak nitelikte çocuklar yetiştirme amacındayız" şeklinde konuştu.

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Göztepe'de futbol akademisinin başına Serdar Sabuncu getirildi
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