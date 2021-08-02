UEFA kura çekilişi canlı yayını hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi ve Konfederasyon Ligi kura çekilişi başladı

UEFA 2021 kura çekilişi başladı! Bu nedenle de UEFA kura çekilişi canlı yayını ve herhangi bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı kura çekimlerinde, kura çekilişi canlı yayını ve organizasyona ilişkin detaylar merak ediliyor. UEFA 2021 takvimine göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans ligi kura çekimi bugün yapılıyor Peki, UEFA kura çekimi canlı yayın kanalı hangisi? İşte, kura çekimine ilişkin detaylar...
UEFA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında kura günü geldi! Kura çekilişine ilişkin UEFA tarafından belirlenen program şöyle:
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN EŞLEŞME İHTİMALİ VAR MI?
UEFA'nın yeni kararına göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali bulunuyor.
Öte yandan kura çekilişleri herhangi bir kanalda canlı yayınlanmıyor.