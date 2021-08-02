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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:41

UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak? Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşecek mi?

UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak? Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşecek mi?

UEFA kura çekimi için geri sayım bugün sona eriyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı kura çekimlerinde, iki takımın eşleşme ihtimali ile birlikte organizasyona ilişkin detaylar merak ediliyor. UEFA 2021 takvimine göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans ligi kura çekimi saatleri de belli oldu. Peki, UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşecek mi? İşte, kura çekimine ilişkin detaylar...

2021 UEFA heyecanı için bekleyiş son buluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu onlarca takım, UEFA kura çekilişi ile eşleşecek. Mücadelelerin belirleneceği çekiliş öncesi futbolseverler, "UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtını ve iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimalini araştırıyor. Haberimizde, 2021 UEFA kura çekilişleri ile ilgili bilgiler ve UEFA kura programı yer alıyor.

UEFA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Avrupa kupalarında kura günü geldi! Kura çekilişine ilişkin UEFA tarafından belirlenen program şöyle:

  • Şampiyonlar Ligi: 13:00
  • UEFA Avrupa Ligi: 14:00
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi: 15:00

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN EŞLEŞME İHTİMALİ VAR MI?

UEFA'nın yeni kararına göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali bulunuyor.

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UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak? Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşecek mi?
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