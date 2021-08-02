UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak? Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşecek mi?

2021 UEFA heyecanı için bekleyiş son buluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu onlarca takım, UEFA kura çekilişi ile eşleşecek. Mücadelelerin belirleneceği çekiliş öncesi futbolseverler, "UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtını ve iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimalini araştırıyor. Haberimizde, 2021 UEFA kura çekilişleri ile ilgili bilgiler ve UEFA kura programı yer alıyor.