UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak? Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşecek mi?

2021 UEFA heyecanı için bekleyiş son buluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu onlarca takım, UEFA kura çekilişi ile eşleşecek. Mücadelelerin belirleneceği çekiliş öncesi futbolseverler, "UEFA kura çekimi saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtını ve iki Türk takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimalini araştırıyor. Haberimizde, 2021 UEFA kura çekilişleri ile ilgili bilgiler ve UEFA kura programı yer alıyor.
UEFA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Avrupa kupalarında kura günü geldi! Kura çekilişine ilişkin UEFA tarafından belirlenen program şöyle:
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN EŞLEŞME İHTİMALİ VAR MI?
UEFA'nın yeni kararına göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali bulunuyor.