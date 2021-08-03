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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Çebi’den büyük jest

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çebi’den büyük jest

Sergen Yalçın’ın çok istediği Brezilyalı’nın transferinde son sözü söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, 900 bin Euro’luk imza parasını cebinden verdi

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alex Teixeira transferinde en büyük sorun olan imza parasının Başkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığı ile çözüme ulaştığı öğrenildi. Senelik 2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuya bonusların yanı sıra 900 bin Euro da imza parası verilecek ve bu rakam Başkan tarafından karşılanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını üzerine kurmayı düşündüğü Brezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. 31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Ancak Brezilya'dan gelenlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor.

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Çebi’den büyük jest
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