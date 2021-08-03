Çebi’den büyük jest

Sergen Yalçın’ın çok istediği Brezilyalı’nın transferinde son sözü söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, 900 bin Euro’luk imza parasını cebinden verdi
Beşiktaş'ta Alex Teixeirave Rachid Ghezzal'ınbu hafta İstanbul'a gelmesibekleniyor. 2+1 yıllıkanlaşma sağlanan Alex Teixeira transferindeen büyük sorun olan imza parasınınBaşkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığıile çözüme ulaştığı öğrenildi. Senelik2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuyabonusların yanı sıra 900 binEuro da imza parası verilecekve bu rakam Başkantarafından karşılanacak.Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyunplanını üzerine kurmayı düşündüğüBrezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor.31 yaşındaki 10 numara için takımlaarayı kapatması için özel program dahazırlandı. Futbolcu geçen sezon ÇinLigi'nde Jiangsu Shuntian formasıgiymiş ve 20 maçta 10 gol,5 asistle oynamıştı. AncakBrezilya'dan gelenlerinKovid-19 önlemleri kapsamında7 gün boyuncakarantinada kalmalarımecburiyeti bulunuyor.