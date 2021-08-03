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Giriş Tarihi: 3.8.2021 15:38

Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan Tunahan’ı kadrosuna kattı

DHA
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan Tunahan’ı kadrosuna kattı

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Tunahan Ergül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin, Tunahan’ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, “Böylesine iyi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Hem genç hem de yetenekli bir oyuncu. Takımımıza çok katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Kulübün tesislerinde yapılan ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'in katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde 21 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına Hekimoğlu Trabzon'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin, Tunahan'ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Böylesine iyi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Hem genç hem de yetenekli bir oyuncu. Takımımıza çok katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Tunahan Ergül ise, "Hedeflerim doğrultusunda Hekimoğlu Trabzon'u tercih ettim. Burada kendimi kanıtlayıp yeniden iyi yerlere gelmek istiyorum. Öncelikli hedefimiz bu sezon takımımızı bir üst lige çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan Tunahan’ı kadrosuna kattı
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