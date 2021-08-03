İşte rakiplerimiz

G.Saray, Trabzon ve Sivas’ın üst turdaki rakipleri belli oldu. F.Bahçe de Avrupa Ligi play-off’unda Neftçi-Helsinki galibiyle karşılaşacak
F.BAHÇE UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi PFK(Azerbaycan)-Helsinki (Finlandiya) galibiyle karşılaşacak. G.SARAY UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u geçerse, play-off'ta Danimarka'danRanders'e rakip olacak.
Eğer geçemez ve elenirse, Vojvodina(Sırbistan)-Lask (Avusturya) galibiyleKonferans Ligi'nde Avrupa macerasına devamedecek. TRABZONSPOR Molde'yi geçmesi halinde Konferans Ligi play-off'unda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. SİVASSPOR D.Batumi'yi elerse Konferans Ligi play-off'unda LokomotivPlovdiv (Bulgaristan)-Kopenhag(Danimarka) galibiyle kapışacak.
KANARYA ilk maçını 19 Ağustos'taİstanbul'da, rövanşı 26 Ağustos'tadeplasmanda oynayacak. ASLAN 5 ve 12 Ağustos'ta kazanıpturu geçerse, play-off'ta 19 Ağustos'takiilk maç deplasmanda, rövanş evde. TRABZONSPOR VE SİVASSPOR Konferans Ligi play-off karşılaşmalarını19-26 Ağustos'ta oynayacak.
TRABZON'A ROMA ÇIKTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI! UEFA Konferans Ligi kuralarında Trabzonspor'un İtalyan ekibi Roma ile eşleşmesi günün en çok konuşulan konusu oldu. Sosyal medyada 'Roma' başlığı uzun süre ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Bordo-mavili taraftarlar bu kurayı "Şanssızlık" olarak yorumlarken, "Yine müthiş kura çektik. Seri başı olduğumuzda da Juventus'u çekmiştik" hatırlatması yapıldı. Uzun yıllar Napoli formasıgiyen Trabzonspor'un yenitransferi Hamsik'in, Roma ile 23kez karşılaştığı, bu maçlarda 5gol, 7 asistle oynadığına da vurgu yapıldı. Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Roma, geçen sezon Serie A'yı 7. sırada bitirmişti.