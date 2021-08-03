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Giriş Tarihi: 3.8.2021

İşte rakiplerimiz

İşte rakiplerimiz

G.Saray, Trabzon ve Sivas’ın üst turdaki rakipleri belli oldu. F.Bahçe de Avrupa Ligi play-off’unda Neftçi-Helsinki galibiyle karşılaşacak

F.BAHÇE UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi PFK (Azerbaycan)-Helsinki (Finlandiya) galibiyle karşılaşacak.
G.SARAY UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u geçerse, play-off'ta Danimarka'dan Randers'e rakip olacak.
Eğer geçemez ve elenirse, Vojvodina (Sırbistan)-Lask (Avusturya) galibiyle Konferans Ligi'nde Avrupa macerasına devam edecek.
TRABZONSPOR Molde'yi geçmesi halinde Konferans Ligi play-off'unda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR D.Batumi'yi elerse Konferans Ligi play-off'unda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka) galibiyle kapışacak.

KANARYA ilk maçını 19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
ASLAN 5 ve 12 Ağustos'ta kazanıp turu geçerse, play-off'ta 19 Ağustos'taki ilk maç deplasmanda, rövanş evde.
TRABZONSPOR VE SİVASSPOR Konferans Ligi play-off karşılaşmalarını 19-26 Ağustos'ta oynayacak.

TRABZON'A ROMA ÇIKTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI!
UEFA Konferans Ligi kuralarında Trabzonspor'un İtalyan ekibi Roma ile eşleşmesi günün en çok konuşulan konusu oldu. Sosyal medyada 'Roma' başlığı uzun süre ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Bordo-mavili taraftarlar bu kurayı "Şanssızlık" olarak yorumlarken, "Yine müthiş kura çektik. Seri başı olduğumuzda da Juventus'u çekmiştik" hatırlatması yapıldı. Uzun yıllar Napoli forması giyen Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik'in, Roma ile 23 kez karşılaştığı, bu maçlarda 5 gol, 7 asistle oynadığına da vurgu yapıldı. Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Roma, geçen sezon Serie A'yı 7. sırada bitirmişti.

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