Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Flavio ve Diabate...

Trabzonspor ile Giresunspor, Flavio ve Diabate'nin kiralık olarak transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Transferlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
CALEB EKUBAN TRABOZNSPOR'DAN AYRILDI
Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ile daha önce varılan prensip anlaşmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehirden ayrıldı. Kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.
LEEDS UNİTED'DAN TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMUŞTU
Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.