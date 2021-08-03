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Giriş Tarihi: 3.8.2021 12:28 Son Güncelleme: 3.8.2021 12:34

Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Flavio ve Diabate...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Flavio ve Diabate...

Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi olan Giresunspor, Trabzonspor ile Flavio ve Diabate'nin kiralik olarak transferi için anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ile Giresunspor, Flavio ve Diabate'nin kiralık olarak transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Transferlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

CALEB EKUBAN TRABOZNSPOR'DAN AYRILDI

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ile daha önce varılan prensip anlaşmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehirden ayrıldı. Kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

LEEDS UNİTED'DAN TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMUŞTU

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

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Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Flavio ve Diabate...
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