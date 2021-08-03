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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:57 Son Güncelleme: 3.8.2021 13:58

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 2 talip

DHA
Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 2 talip

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'de 2 takım talip oldu. Türkmen'i İzmir ekibi Altay'ın yanı sıra Kayserispor'un da istediği ifade ediliyor. 23 yaşındaki stoper için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Süper Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin'le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah-beyazlıların devreye gireceği bildirildi.

Kadrosunda stoper olarak Murat Akça, Eric Björkander, Berkay Sülüngöz ve İbrahim Öztürk'le sezona hazırlanan Altay'ın defansa yerli alternatif oyuncu aradığı kaydedildi.

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Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 2 talip
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