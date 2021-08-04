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Giriş Tarihi: 4.8.2021 22:12 Son Güncelleme: 4.8.2021 22:24

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...

Son dakika haberi... Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından Portekizli Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkındaki soru işaretleri her geçen gün daha fazla artıyor. EURO 2020 sonrası çıktığı tatilden geri dönen Ronaldo, Juventus'la yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlerde, Portekizli yıldızın geleceği için yeni soru işaretleri ortaya çıktığı yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğunda dünya futbolunda büyük bir heyecan yaratan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin son yılına girmiş bulunuyor. İtalyan ekibine transferi gerçekleştiğinde oluşan etki, Ronaldo'nun gelecek tartışmalarında da devam ediyor.

EURO 2020'de Portekiz formasıyla turnuvaya veda ettikten sonra uzun süreli bir tatile çıkan yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatilden döndü ve Juventus'un yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

Transfer dedikodularının arttığı dönemde Juventus ile yeniden çalışmalara başlayan Ronaldo, sosyal medya hesabından "İşe geri döndüğüm için mutluyum" paylaşımını yapmıştı.

Bu paylaşım, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin son yılını Juventus'ta geçireceği haberlerini doğrularken, İtalyan basınından yeni ve kafa karıştırıcı bir iddia daha geldi.

İtalya'nın saygın spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Juventus'ta bir gelecek görmeyen Ronaldo, takımdan ayrılma kararı aldı.

Ancak Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması için gerçekleşmesi gereken bazı olasılıklar bulunuyor. Bu sezon tüm ilgisini Kylian Mbappe'ye çeviren İspanyol devi Real Madrid'in bu transferi tamamlaması, Ronaldo'nun ayrılığına kapı açacak.

Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte PSG'den ayrılacağını söylemişti.

2022 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Mbappe için Real Madrid'in ciddi bir ilgisi bulunuyor.

Genç yıldızın transferini gerçekleştirmek için vakit kaybetmek isteyen İspanyol devi, oyuncuyu bu yaz bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde.

Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirdiği takdirde PSG'de gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrilecek. Mbappe'nin boşluğunu Ronaldo ile dolduracak olan PSG, genç oyuncu takımdan ayrılır ayrılmaz resmi girişimlerini başlatacak.

Avrupa futbolunu karıştıracak bu transfer gelişmeleri, iç ve dış basında son zamanların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
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