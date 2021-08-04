Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...

Ancak Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması için gerçekleşmesi gereken bazı olasılıklar bulunuyor. Bu sezon tüm ilgisini Kylian Mbappe'ye çeviren İspanyol devi Real Madrid'in bu transferi tamamlaması, Ronaldo'nun ayrılığına kapı açacak.