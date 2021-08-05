Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor

Konu hakkinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Samsun'da başlayan lig öncesi son etap çalışmalarımıza Bakary Sako da katıldı. Oyuncunun önemli bir kariyeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Son olarak Güney Kıbrıs liginde oynadı. Orada da pandemi nedeniyle ligler durdu. Geçen seneyi de Paris FC kulübünde her gün idman yaparak geçirdiğini belirtti. Biz de bunu teyit ettik. Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın özellikle de uluslararası arenada etkin olan ikili ilişkileri sayesinde böyle bir gelişme yaşandı. Oyuncu ve başkanımız arasında birtakım görüşmeler oldu. Sako kendisini çok iyi hissettiğini ve bir şans istediğini belirtti. Başkanımızın iş dünyasındaki başarılarının ana nedenlerinden birisi de risk almak ve o riski yönetmektir. Dje Dje'de de benzer bir hadise yaşandı. O dönemde de uzun süre oynamayan bir oyuncunun gelmesi eleştirileri beraberinde getirdi ama şu an aynı kesim ayrılacağı için eleştirilerde bulunuyor" dedi.

"SÖZLEŞME İMZALARSAK KULÜP MENFAATİNİ GÖZETECEĞİZ"

Sözleşme imzalandığı taktirde oynadığı süre için maaş alacağını da belirten Aztopal, şunları söyledi:

"Eğer bir sözleşme yapılırsa bu sözleşmenin şartları tamamen kulübün lehine olacak ve finansal olarak hiçbir risk içermeyecek. Oynadığı ve sakatlık problemi yaşamadığı sürece kazanabileceği ve makul rakamlarla hazırlanmış bir sözleşme olacak. Sağlık kontrolleri yapıldı. Elbette geçmiş dönem sakatlıkları ile ilgili bilgiler de tespitler de elimizde mevcut. Şu an futbol oynaması ile ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Bizimle 1 hafta 10 gün kadar bir antrenman dönemi geçirecek ve kendisiyle ilgili son kararı hocamız Mehmet Altıparmak verecek. Olumlu olduğu takdirde bahsettiğim gibi tamamen kulüp menfaatlerini gözetecek 1 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Bako'yu bir hamle oyuncusu olarak düşünüyoruz. Hedefe giderken katkı verebileceği her gol ve asist ve takım oyunu noktasındaki performansı bizim için değerli olacaktır. Kendisi ile ilgili gelişmeleri ileriki günlerde vermeye devam edeceğiz. Öte yandan transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir forvet ve bir orta saha oyuncusu ile görüşmeler son aşamaya geldi. Bu konularla ilgili de kısa zamanda bilgi vereceğiz."