Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini bitirdi! Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferinde sona geldi. Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereria yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa alt yapısında yetişen genç oyuncu sol bek mevkiinde forma giyiyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt arıyor.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay'ın sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalacağı açıklanmıştı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.