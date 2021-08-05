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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:19

Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini bitirdi! Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini bitirdi! Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Yaz sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç oyuncu Çağtay Kurukalıp’ın transferini bitirdi. Transfer sürecini hızlandırmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağladı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferinde sona geldi. Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereria yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa alt yapısında yetişen genç oyuncu sol bek mevkiinde forma giyiyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt arıyor.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay'ın sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalacağı açıklanmıştı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

1 metre 72 santim boyundaki futbolcu 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giydi. Futbola Kasımpaşa'da başlayan ve 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.

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Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini bitirdi! Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
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