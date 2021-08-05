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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Fiziki artılarını akılla çözeceğiz

YUNUS EMRE SEL
Fiziki artılarını akılla çözeceğiz

“Rakibimizin artısı, fazla maç oynaması. Bu farkı onları koşturarak, sabırla kapatacağız.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçında sakin kalarak oynayacaklarını söyledi. Rakibin çok güçlü olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Molde şu ana kadar 18 resmi müsabaka, son 10 senede 8 kez Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Sistemi ve organizasyonları olan bir ekip. Bize karşı artıları; fazla maç yapmaları. Aklımızla, teknik kapasitemizle, çalıştığımız oyun planı içerisinde rakibi koşturarak, sabırlı bir oyun oynayarak, bire bire girmeden fizikle olan farkı kapatmaya çalışacağız. Bunu planladık, pratikler yaptık. Taraftarın karşısına çıkacak olmak da bizi heyecanlandırıyor" dedi.

'Ekuban'ın zamanlaması yanlış'
ABDULLAH Avcı, Ekuban'ın Genoa'ya transferiyle ilgili de şöyle konuştu: "Ayrıldı, hayırlı olsun. Bize faydalı olmuştur, buraya hizmet etmiştir. 1 sene sonra mukavelesi bitecek, kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış oldu. Bunu suratına da söyledim."

Değeri 16 milyon Euro
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Molde, 16 milyon Euro'luk kadrosuyla dikkat çekiyor. Daha önce 4'er kez lig şampiyonluğu ve lig kupasını havaya kaldıran Norveç ekibinin en pahalı futbolcusu 1.5 milyon Euro'luk değeriyle Fredrik Aursnes. Bu arada takımın en güçlü gol ayağı olan Ohi Omoijuanfo sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

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Fiziki artılarını akılla çözeceğiz
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