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Giriş Tarihi: 5.8.2021 21:25 Son Güncelleme: 5.8.2021 21:25

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı canlı yayın kanalı

Şampiyonlar Ligi macerası kısa süren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde İskoç ekip St. Johnstone ile yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırabilmek için mücadele edecek. Öte yandan karşılaşmayı izlemek sarı-kırmızılı temsilcimize destek vermek isteyen futbolseverler Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Cevabı merak konusu olan Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve ilk 11 bilgileri.

Süper Lig ekibi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu mücadelesinde İskoç takımı St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrasında Avrupa Ligi, 3. Elem turu mücadelesinde 3 puanın sahinbi olmak ve moral depolamak istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray – St. Johnstone mücadelesi canlı yayın kanalı bilgileri ve maçın ilk 11 detayları şöyle;

  • Galatasaray - St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos (bugün) 21:00'da çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


GALATASARAY - ST. JOHNSTONE İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Devine, Rooney, Wotherspoon, McCann, Davidson, O'Halloran, Kane



GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İskoçya temsilcisi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Davidson, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'ye gelip maç oynamak bizim için önemli bir konu. Galatasaray, çok prestijli ve güçlü bir takım. Çok iyi taraftarları var, çok tutkulular. Biz elimizden geleni yapacağız ve burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.



Yarın sahada uygulayacakları taktiği açıklamayacağını belirten İskoç teknik adam, "Galatasaray PSV'ye karşı hayal kırıklığı yaşadı. Yarın tüm gücünü bu maça verecek. O yüzden iyi savaşmalıyız, elimizden geleni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinin yarın sahada yer alacağının hatırlatılması üzerine Davidson, "İzleyemediğimiz oyuncuların oynayacak olması bizim için dezavantaj olacak. Biz de birkaç transfer yapmak istedik fakat zaman el vermedi." şeklinde konuştu.



İskoç ekibinin kaptanı Jason Kerr ise Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Kerr, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Rakibin çok iyi bir kadrosu var fakat bizim de kadromuz kötü değil. Galatasaray, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı canlı yayın kanalı
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