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Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:39 Son Güncelleme: 5.8.2021 15:47

Galatasaray'da yeni transferler sahneye çıkıyor! St. Johnstone karşısında muhtemel ilk 11...

Galatasaray’da yeni transferler sahneye çıkıyor! St. Johnstone karşısında muhtemel ilk 11...

Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen ve eleştirilerin hedefi olan Galatasaray bu akşam İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda saat kaçta? Bu soru sporseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Fatih Terim, bu akşam yeni transferlere forma şansı verecek.

Hem Trabzonspor hem Sivasspor hem de Galatasaray bu akşam Avrupa sahnesinde mücadele edecek. Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yeni transfer Cicaldau, forma giyemeyecek. Rumen oyuncu eski takımıyla Konferans Ligi elemesinde oynamıştı.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İskoç temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak maç 21:00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE...

Galatasaray eğer St. Johnstone takımını elemeyi başarırsa Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Galatasaray elenirse de Konferans Ligi play-off'unda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İŞTE FATİH TERİM'İN MUHTEMEL 11'İ...

Deneyimli teknik adam dün yaptığı basın toplantısında Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu'yu ilk 11'de oynatacağını açıklamıştı.

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYİNDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, AYTAÇ, BERKAN, BABEL, KEREM, MOSTAFA MOHAMED

ST. JOHNSTONE: CLARK, KERR, MCCART, GORDON, ROONEY, MCCANN, DAVİDSON, DEVİNE, WOTHERSPOON, O'HALLORAN, HENDRY

Trabzonspor ile Molde arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ise A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Molde maçı 20:30'da başlayacak.

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Galatasaray'da yeni transferler sahneye çıkıyor! St. Johnstone karşısında muhtemel ilk 11...
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