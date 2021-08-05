Galatasaray’da yeni transferler sahneye çıkıyor! St. Johnstone karşısında muhtemel ilk 11...

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile İskoç temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak maç 21:00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE...
Galatasaray eğer St. Johnstone takımını elemeyi başarırsa Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Galatasaray elenirse de Konferans Ligi play-off'unda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İŞTE FATİH TERİM'İN MUHTEMEL 11'İ...
Deneyimli teknik adam dün yaptığı basın toplantısında Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu'yu ilk 11'de oynatacağını açıklamıştı.
GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYİNDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, AYTAÇ, BERKAN, BABEL, KEREM, MOSTAFA MOHAMED
ST. JOHNSTONE: CLARK, KERR, MCCART, GORDON, ROONEY, MCCANN, DAVİDSON, DEVİNE, WOTHERSPOON, O'HALLORAN, HENDRY
Trabzonspor ile Molde arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ise A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Molde maçı 20:30'da başlayacak.