Heyecan fırtınası A Spor’da

Trabzonspor yeni sezonun ilk Avrupa mücadelesine çıkıyor. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak Hamsik, Gervinho, Peres ve Nwakaeme gibi yıldızların sahne alacağı heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak
Yenilenen kadrosu ve şampiyonluk hedefiyle sezona girmeye hazırlanan Trabzonspor, bugün Molde ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 6 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo-mavili takımın Hamsik, Gervinho, Peres ve Nwakaeme'li kadrosuyla vereceği dev mücadele, A Spor ekranlarında olacak. Fırtına'nın bütün hazırlık maçlarını yayınlayan A Spor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşmayı da naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşturacak