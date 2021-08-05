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Giriş Tarihi: 5.8.2021 22:04 Son Güncelleme: 5.8.2021 22:04

Messi Barcelona’dan ayrıldı mı? Lionel Messi Barselona’dan gitti mi?

Messi Barcelona’dan ayrıldı mı? Lionel Messi Barselona’dan gitti mi?

Dünya futbolunun efsane futbolcuları arasında yer alan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Akşam saatlerinde spor gündemine düşen son dakika haberine göre Leo Messi iel Barcelona’nın yolları ayrıldı. Bu gelişme sonrasında konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Messi Barcelona’dan ayrıldı mı, gitti mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen Messi Barcelona’dan ayrıldı mı, gitti mi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Barcelona'da uzun yıllar futbol oynayanh Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kulüple yollarının ayrıldığı son dakika haberi olarak duyuruldu. Bu flaş gelişmenin ardından detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Messi Barcelona'dan ayrıldı mı, gitti mi? sorularına yanıt aramaya başladı.

MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI, GİTTİ Mİ?

Son dakika Messi haberine ilişkin tüm detaylar şöyle;



BARCELONA'DA BİR DÖNEM KAPANIYOR

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.



Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.



Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

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Messi Barcelona’dan ayrıldı mı? Lionel Messi Barselona’dan gitti mi?
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