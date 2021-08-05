Premier Lig’in en pahalısı oldu! Jack Grealish, Manchester City’e imza attı...

Avrupa futbolunda bir transfer bombası daha patladı. Geçtiğimiz yıl Aston Villa'da yakaladığı form seviyesiyle değerine değer katan İngiliz futbolcu Jack Grealish, Manchester City'e imza attı. Manchester City, Jack Grealish için 100 milyon sterlin (117 milyon Euro) bonservis ödeyecek. Böylece Manchester United'ın Pogba için ödediği 105 milyon Euro'luk rekorun yeni sahibi Grealish oldu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.
Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı. Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.