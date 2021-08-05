Premier Lig’in en pahalısı oldu! Jack Grealish, Manchester City’e imza attı...

Avrupa futbolunda bir transfer bombası daha patladı. Geçtiğimiz yıl Aston Villa'da yakaladığı form seviyesiyle değerine değer katan İngiliz futbolcu Jack Grealish, Manchester City'e imza attı. Manchester City, Jack Grealish için 100 milyon sterlin (117 milyon Euro) bonservis ödeyecek. Böylece Manchester United'ın Pogba için ödediği 105 milyon Euro'luk rekorun yeni sahibi Grealish oldu.