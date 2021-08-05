Son dakika: Alex Teixeira Beşiktaş’a transferini açıkladı! Formalı fotoğraf...

Son dakika Beşiktaş haberleri! Bu sezon Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topak ve Rosier'i transfer eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için takviyelere devam ediyor. Ukrayna Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, siyah beyazlı takıma transferini kendisi açıkladı!