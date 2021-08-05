Son dakika: Alex Teixeira Beşiktaş’a transferini açıkladı! Formalı fotoğraf...

Son dakika Beşiktaş haberleri! Bu sezon Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topak ve Rosier'i transfer eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için takviyelere devam ediyor. Ukrayna Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, siyah beyazlı takıma transferini kendisi açıkladı!
SON DAKİKA: ALEX TEİXEİRA TRANSFERİNİ AÇIKLADI!
Sabah.com.tr, Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile anlaşacağını ve sözleşmenin 2+1 yıllık olduğunu açıklamıştı. Josef de Souza ile yakın arkadaş olan Teixeira, Instagram üzerinden transferini açıkladı!
OĞUZHAN'DAN 10 NUMARAYI ALACAK!
Beşiktaş'ta 10 numaralı formanın sahibi Oğuzhan Özyakup. Alex Teixeira'nın Oğuzhan'dan 10 numaralı formayı alması bekleniyor.
Teixeira, Beşiktaş'a transferini açıkladı..