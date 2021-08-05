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Giriş Tarihi: 5.8.2021 17:17 Son Güncelleme: 5.8.2021 17:20

Son dakika: Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti! Alex Teixeira'dan sonra...

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Son dakika: Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti! Alex Teixeira’dan sonra...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman transferlerinden sonra bir transfer daha açıklamak istiyor. Alex Teixeira’yı bitiren Beşiktaş, Belçikalı tecrübeli oyuncu Radja Nainggolan için harekete geçti. İşte transfer görüşmelerinin detayları...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerini devam ettiriyor.

BEŞİKTAŞ ŞU ANA KADAR 4 TRANSFER AÇIKLADI

Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda ilerleyen Beşiktaş bugüne kadar Kenan Karaman, Rosier, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerini açıkladı.

Ghezzal transferi konusunda Galatasaray ile kıyasıya mücadele eden Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncuyu da kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A YENİ TECÜRBELİ YILDIZ: RADJA NAİNGGOLAN

Beşiktaş'ın orta sahayı güçlendirmek adına yaptığı transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Inter'in oyuncusu Radja Nainggolan için harekete geçti.

İtalya medyasından Calciomercato'nun bir haberine göre, Nainggolan'ın menajeri Beltrami ile görüşen Beşiktaş, transfer için gereken adımları atmaya hazırlanıyor.

2 YILLIĞINA İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU

33 yaşındaki Belçikalı Nainggolan'un menajeri 2 yıllığına 3 milyon Euro + bonus istiyor. Nainggolan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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Son dakika: Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti! Alex Teixeira'dan sonra...
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