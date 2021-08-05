Son dakika: Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti! Alex Teixeira’dan sonra...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerini devam ettiriyor.
BEŞİKTAŞ ŞU ANA KADAR 4 TRANSFER AÇIKLADI
Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda ilerleyen Beşiktaş bugüne kadar Kenan Karaman, Rosier, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerini açıkladı.
Ghezzal transferi konusunda Galatasaray ile kıyasıya mücadele eden Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncuyu da kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'A YENİ TECÜRBELİ YILDIZ: RADJA NAİNGGOLAN
Beşiktaş'ın orta sahayı güçlendirmek adına yaptığı transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Inter'in oyuncusu Radja Nainggolan için harekete geçti.
İtalya medyasından Calciomercato'nun bir haberine göre, Nainggolan'ın menajeri Beltrami ile görüşen Beşiktaş, transfer için gereken adımları atmaya hazırlanıyor.
2 YILLIĞINA İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU
33 yaşındaki Belçikalı Nainggolan'un menajeri 2 yıllığına 3 milyon Euro + bonus istiyor. Nainggolan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.