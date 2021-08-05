Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Fransa'dan sürpriz teklif! Beşiktaş'ın istediği ücret...
Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:45 Son Güncelleme: 5.8.2021 10:48

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Fransa'dan sürpriz teklif! Beşiktaş'ın istediği ücret...

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızı Larin’e Fransa’dan sürpriz teklif! Beşiktaş’ın istediği ücret...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılar transfer çalışmalarını sürdürürken Fransız devinden sürpriz bir teklif geldi! Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra forvet için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibi Marsilya, Larin için teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon attığı 23 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin için Fransız ekibi Marsilya teklif hazırladı. Sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Larin için İstanbul'a gelecekler!

SON DAKİKA: CENGİZ ÜNDER'İN TAKIMI BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALDI!

Geçen sezon yaptığı sürpriz çıkışla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için resmî teklif geldi. Fileleri 23 defa havalandırarak Beşiktaş'ın geçen sezon en golcü ismi olan Kanadalı yıldızı Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Larin'i göndermeye sıcak bakan yönetim, bonservis bedeli olarak 8 milyon avro istiyor.

BORDEAUX VE RENNES DE İSTİYOR!

Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux ve Rennes'in de 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın istediği ücreti fazla bulan Marsilya'nın yetkilileri bu hafta sonu İstanbul'a gelerek pazarlık masasına oturacak ve indirim isteyecek.

Siyah beyazlı yönetim ise kadroya en az dört takviye daha yapılacağı için bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor. Ayrıca Cyle Larin ise gitmeye sıcak bakmıyor.

Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarak piyasasını daha da artırmak istiyor. Larin sezon biter bitmez yönetimin sözleşme uzatma istediğini de reddetmişti.

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı.

Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da bir gol atmayı başarmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Larin eğer Marsilya'ya transfer olursa gelecek sezon milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile aynı takımda forma giyecek.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Fransa'dan sürpriz teklif! Beşiktaş'ın istediği ücret...
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