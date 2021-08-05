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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:13 Son Güncelleme: 5.8.2021 12:41

Son dakika: Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine geldi...

Son dakika: Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin’in yerine geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan ayrılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'de son olarak tecrübeli sol bek Caner Erkin kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan ayrılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'de son olarak Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı öncesi tecrübeli sol bek Caner Erkin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa altyapasında yetişen Çağtay Kurukalıp, ilk olarak 2018'de A takıma alındı. 2002 doğumlu olan Çağtay, son 3 sezonda Kasımpaşa formasıyla 7 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin'in yerine geldi...
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