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Giriş Tarihi: 5.8.2021 19:24 Son Güncelleme: 5.8.2021 19:47

Son dakika: Galatasaray'ın Avrupa macerası St. Johnstone karşısında devam ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray’ın Avrupa macerası St. Johnstone karşısında devam ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarına eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PSV’ye diş geçirememişti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam ediyor. 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul’da oynanacak maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Galatasaray ve rakibinin ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz…

Son dakika… PSV karşısında alınan kötü sonuçların arından Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

PSV maçının ardından kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Galatasaray'da, yeni transferler ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Fatih Terim de maçtan önce düzenlenen basın toplantısında bunun sinyalini vermişti.

İLK 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYİNDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, AYTAÇ, BERKAN, KEREM, BABEL, MOHAMED.

ST. JOHNSTONE: CLARK, GORDON, KERR, MCCART, DEVİNE, ROONEY, WOTHERSPOON, MCCANN, DAVİDSON, O'HALLORAN, KANE

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak İskoçya'da oynanacak mücadele öncesi avantaj elde etmek isteyen Fatih Terim ve öğrencileri, PSV maçında oynanan oyunu da taraftarına unutturmak istiyor.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE...

Galatasaray eğer St. Johnstone takımını elemeyi başarırsa Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Galatasaray elenirse de Konferans Ligi play-off'unda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

AVRUPA'DA 291. MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

FATİH TERİM'İN 84. AVRUPA MAÇI

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

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Son dakika: Galatasaray'ın Avrupa macerası St. Johnstone karşısında devam ediyor! İlk 11'ler belli oldu...
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