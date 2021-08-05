Son dakika: Michael Ballack’ın oğlu Emilio hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Almanya'nın efsane futbolcularından Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaza geçiren Emilio, yanmaktan kurtulmasına karşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mirror'da yer alan haberde; 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın sabaha karşı 02.00 sularında Lizbon'un güney bölgesindeki Troia'da motosikletiyle bir kaza geçirdiği belirtildi.



Haberde kaza sonrası yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ederek Emilio'yu yanmaktan kurtardığı ancak efsane ismin oğlunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.