Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Michael Ballack'ın oğlu Emilio hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:49 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:11

Son dakika: Michael Ballack'ın oğlu Emilio hayatını kaybetti

Son dakika: Michael Ballack’ın oğlu Emilio hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Almanya'nın efsane futbolcularından Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Almanya'nın efsane futbolcularından Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaza geçiren Emilio, yanmaktan kurtulmasına karşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mirror'da yer alan haberde; 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın sabaha karşı 02.00 sularında Lizbon'un güney bölgesindeki Troia'da motosikletiyle bir kaza geçirdiği belirtildi.

Haberde kaza sonrası yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ederek Emilio'yu yanmaktan kurtardığı ancak efsane ismin oğlunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
Yangınlardan son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Termik santralde son durumu ve devam eden yangınları açıkladı
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
Son dakika haberler! 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
MasterChef ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...
Son dakika haberler: Azra Gülendam'ın katilinin eski kız arkadaşı, SABAH'a konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Son dakika: Vitor Pereira golcüsünü Çin'de buldu! Fenerbahçe Ricardo Lopes'i transfer etti...
Altın alım satımı için yeni sistem duyuruldu! 2 yıldır hazırlanıyordu
Son dakika haberi | Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Firmalar çalışma başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Michael Ballack'ın oğlu Emilio hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA