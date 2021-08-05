Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV'den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...
Giriş Tarihi: 5.8.2021 23:09 Son Güncelleme: 5.8.2021 23:12

Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV'den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...

Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV’den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında St Johnstone ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya damga vuran isim yine Muslera oldu. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 ve 2-1 kaybettiği karşılaşmalarda hatalı goller yiyen Uruguaylı kaleci, İskoç temsilcisi karşısında da çarpıcı bir hataya imza attı. Rakibini düşürerek penaltıya sebep olan Muslera, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika...Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda ekibi PSV karşısında büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Deplasmanda 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne erken veda etmişti. Bu müsabakalarda Muslera'nın kötü performansı ise dikkat çekmişti.

PSV ile oynanan ilk maçın henüz 2. dakikasında ceza sahasında rakibine topu kaptıran ve golü yediren Muslera, müsabaka boyunca da varlık gösterememiş ve 5-1'lik yenilgide başrol oynamıştı.

Galatasaray'ın sahasında 2-1 yenildiği karşılaşmada da hatalı gol yiyen Uruguaylı file bekçisi turun eleştirilerin odağındaki isimdi. Sezona çok kötü başlayan Muslera'nın performansı St Johnstone maçında da sürdü.

PSV'ye elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St Johnstone takımıyla eşleşti. İlk maç ise Türk Telekom Stadı'nda oynandı ve 1-1 sona erdi.

Maça damga vuran isim ise yine Muslera oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında St Johnstone golü buldu.

Aytaç Kara'nın geri pasında büyük hata yapan ve topu rakibine kaptıran Muslera, rakibini çekerek yere indirdi. Hakem Uruguaylı kaleciyi kırmızı kartla oyundan attı.

Muslera kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kazanılan penaltıyı Jason Kerr gole çevirdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Aslan, 2 dakika sonra Sacha Boey ile skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla bitti. Aslan, turu rövanş maçına bıraktı.

Karşılaşmanın ardından ise Muslera yoğun şekilde eleştirildi. Kırmızı kart göre Uruguaylı, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

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Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV'den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...
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