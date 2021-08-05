Son dakika: Sivasspor Dinamo Batumi deplasmanında! Müthiş seri devam edecek mi?

İLK 11'LER...

Dinamo Batumi: Kpatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare.

ÇALIMBAY'DAN MAÇ ÖNÜ DEĞERLENDİRME!

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Dinamo Batumi maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, "Rakibimizin maç temposu daha yüksek olabilir ama biz de son iki maçımızda iyi oynadık, kolay bir maç olmayacak ama kendimize avantaj sağlamamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızı mecburen başka mevkilerde oynatacağız. Tek amacımız iyi bir şekilde dönmek." ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ SERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sivasspor, tüm kulvarlarda çıktığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, bu 19 maçta 12 galibiyet alırken, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.