Son dakika: Sivasspor Dinamo Batumi deplasmanında! Müthiş seri devam edecek mi?

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi ile karşı karşıya geliyor. Yiğidolar, 2. ön eleme turunda Petrocub'u 2 maçta da 1-0'lık skorlarla yendi ve adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
Batumi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini rövanş maçı öncesi avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Dinamo Batumi: Kpatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare.
ÇALIMBAY'DAN MAÇ ÖNÜ DEĞERLENDİRME!
Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Dinamo Batumi maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Çalımbay, "Rakibimizin maç temposu daha yüksek olabilir ama biz de son iki maçımızda iyi oynadık, kolay bir maç olmayacak ama kendimize avantaj sağlamamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızı mecburen başka mevkilerde oynatacağız. Tek amacımız iyi bir şekilde dönmek." ifadelerini kullandı.
MÜTHİŞ SERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Sivasspor, tüm kulvarlarda çıktığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, bu 19 maçta 12 galibiyet alırken, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.
8 EKSİK VAR
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 8 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Pedro Henrique, Max Gradel de kadroya dahil edilmedi.
AVRUPA'DA 16 MAÇA ÇIKTI!
Sivasspor, Avrupa kuparında 16 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 16 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 17 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.