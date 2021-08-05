Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Molde maçı öncesi maç hakkında pek çok bilgi araştırılıyor. 2021 UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile karşılaşıyor. Maçı televizyon ekranlarından takip edecek olan futbol severler, Trabzonspor Molde maç saati ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, müsabakaya ilişkin detaylar...
TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?Trabzonspor - Molde maçı HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.
PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!
2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.
Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.