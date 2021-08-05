Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Molde maçı öncesi maç hakkında pek çok bilgi araştırılıyor. 2021 UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile karşılaşıyor. Maçı televizyon ekranlarından takip edecek olan futbol severler, Trabzonspor Molde maç saati ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, müsabakaya ilişkin detaylar...

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?Trabzonspor - Molde maçı HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.