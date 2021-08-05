Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı ne zaman saat kaçta?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsil eden Trabzonspor, Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili temsilcimiz, Norveçli rakibini devirerek puan avantajı kazanmak için yeşil sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi seyretmek isteyenler olan Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Konferans Ligi Trabzonspor - Molde maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, bordo-mavili takımın favori olduğunu ancak rövanş öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.
Moe, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçına hazır olduklarını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır'ın düzenledikleri basın toplantısında, Molde'nin oynadığı maç sayısının fazla olmasından dolayı avantajlı olduğu söylemleriyle ilgili Erling Moe, "Trabzonspor tarafının fazla maç oynadığımızın farkında olması bizim için güzel bir durum ama ilk maçta ev sahibi takım favori gözüküyor. Rakamlara baktığımız zaman Trabzonspor'un büyük takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftarın izleyeceğini aktaran Norveçli teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak bizim için çok daha heyecan verici. Statlara daha fazla seyircinin alınmasını istiyoruz. Daha fazla seyircinin olduğu statlarda oynamak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.
Her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Moe, sözlerini şöyle tamamladı:
"Evimizdeki maça en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerine baktığımız zaman Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar bu maç için daha favori. Biz de daha önce daha büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Bunu yarın sahada göstermek için çalışacağız."
Öte yandan Molde, Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.