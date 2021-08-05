Türkiye’nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de okçulukta Mete Gazoz ile altın, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 97'ye taşındı.

Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo 2020'de temsil edilen karatede Eray Şamdan, gümüş alarak Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı kazandırdı. Karatedeki tarihi başarıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 26'sı gümüş, 32'si bronz olmak üzere 98 oldu. Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7'ye ulaştı.