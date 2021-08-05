Vitor Pereira neşteri vurmaya devam ediyor... Caner Erkin’den sonra Caulker ve Jose Sosa krizi!

Öbür tarafa geçtiğinde Zajc'ın mesaisi başlıyor. Ozan, İrfan Can ve Mert Hakan kulübede geçirecekleri yeni bir dönemin eşiğindeler. Caner ve Sinan ile yolların ayrılması, bu üçlüye de net bir mesaj aslında. Sosa da eklendiğinde doğru yönetilmesi, kontrolde tutulması gereken bir krizi var artık F.Bahçe'nin.