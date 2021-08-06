İki zorlu takımın karşı karşıya geleceği Adana Demirspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Taraftarlar maçı canlı ve şifresiz izlemek isterlerken BJK Adana Demirspor izle- Aspor izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takıma yeni katılan isimlerin sahadaki uyumunu görme fırsatı yakalayacak. Futbolseverler Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Adana Demirspor Beşiktaş şifresiz canlı izle ekranı
Adana Demirspor Beşiktaş mücadelesi canlı yayın kanalı bilgileri ile ilgili detaylar şöyle;
Yeni yıldız transferlerin de sahaya çıkacağı bu merakla beklenen mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan