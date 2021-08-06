Adana Demirspor ile Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Bundan önce Başakşehir'i 1-0 geçen siyah beyazlılar, Kayserispor'u ise 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Adana Demirspor'da ise hedef son şampiyonu devirerek moralleri yükseltmek.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Adana demirspor Beşiktaş maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek ve saat 21.00'de başlayacak. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, detaylar;