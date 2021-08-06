Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 6.8.2021 16:53

Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında kozlarını Adana Demirspor ile paylaşacak. Kadrosunu Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimlerle güçlendiren Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonunu devirerek moralleri yükseltmek istiyor. Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorusu, mücadeleyi takip edecek futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Adana Demirspor ile Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Bundan önce Başakşehir'i 1-0 geçen siyah beyazlılar, Kayserispor'u ise 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Adana Demirspor'da ise hedef son şampiyonu devirerek moralleri yükseltmek.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Adana demirspor Beşiktaş maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek ve saat 21.00'de başlayacak. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, detaylar;

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi'nin gideceği takım...
Yangınlarda son dakika haberler: Söndürmede dikkat çeken görüntü
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de o görüntü olay olmuştu! 'İrfan Can, Mert Hakan, Sosa ve Ozan Tufan krizi...'
Son dakika: Galatasaray-St. Johnstone maçı sonrası flaş sözler! "Fatih Terim'in yerinde olsam..."
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
Son dakika haberler | Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Firmalar çalışma başlattı
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'temel eğitim' hamlesi! Uygulamaya 2023'te geçilecek
Son dakika haberleri: Manisa'da katliam gibi kaza! 6 ölü 42 yaralı
Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan 'blöf' iddiası! Real Madrid ile birleşip...
Başkan Erdoğan'a 'Benim varım yoğum o traktör' demişti! Yanan traktörünün yerine yenisi 5 günde gönderildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA