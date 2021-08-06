Son dakika: Fenerbahçe Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı transfer etti! Fransızların elinde kaptı...

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonun ilk düdüğü gelecek hafta çalacak. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin bu sezon; Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp'tan sonraki dördüncü transferi oldu. İşte detaylar...
Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Burak Kapacak için devreye giren Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncuyu Fransızların elinde kaptı.
Bursaspor Kulübü ile Fenerbahçe arasında oyuncunun transferine dair detaylar görüşüldü ve anlaşmaya varıldı. Kanarya, hem oyuncuyla hem de Bursaspor ile el sıkıştı ve transferi noktaladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden transferle ilgili şu açıklama yapıldı: "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de bu sezon 4 transfer gerçekleşti. Alanyaspor'dan ayrılan Caulker'ın yanı sıra deneyimli forvet Serdar Dursun, Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol beki Çağtay Kurukalıp kadroya katıldı.
Son olarak ise Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak transfer edildi. Kapacak, her iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabiliyor.