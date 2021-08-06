Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, son olarak Kasımpaşa'dan ayrılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı 3 yıllığına transfer ettiğini resmen açıklamıştı.
FENEBAHÇE'DE SOL BEK CANER ERKİN KADRO DIŞI KALDI
Fenerbahçe'de son olarak Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı öncesi tecrübeli sol bek Caner Erkin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Bursaspor'dan Burak Kapacak'la anlaşmaya vardı!
FENERBAHÇE BURAK KAPACAK İLE ANLAŞTI
Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Bursaspor Kulübü ile Fenerbahçe arasında oyuncunun transferine dair detayların görüşülmesi devam ediyor.
TRANSFER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Burak Kapacak transferinin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin kanatlarda ideal olarak kullanabileceği bir isim olarak öne çıkıyor.
Bonservis bedeli ve takas oyuncu üzerine yoğunlaşılan anlaşma resmiyete döküldüğü takdirde 21 yaşındaki genç oyuncu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.
78 MAÇTA 7 GOL 15 ASİST
Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.