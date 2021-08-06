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Giriş Tarihi: 6.8.2021 17:10 Son Güncelleme: 6.8.2021 17:32

Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı!

Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Bursaspor'un genç oyuncusu olan Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Burak Kapacak'ın resmi olarak birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, son olarak Kasımpaşa'dan ayrılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı 3 yıllığına transfer ettiğini resmen açıklamıştı.

FENEBAHÇE'DE SOL BEK CANER ERKİN KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de son olarak Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı öncesi tecrübeli sol bek Caner Erkin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Bursaspor'dan Burak Kapacak'la anlaşmaya vardı!

FENERBAHÇE BURAK KAPACAK İLE ANLAŞTI

Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Bursaspor Kulübü ile Fenerbahçe arasında oyuncunun transferine dair detayların görüşülmesi devam ediyor.

TRANSFER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Burak Kapacak transferinin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin kanatlarda ideal olarak kullanabileceği bir isim olarak öne çıkıyor.

Bonservis bedeli ve takas oyuncu üzerine yoğunlaşılan anlaşma resmiyete döküldüğü takdirde 21 yaşındaki genç oyuncu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.

78 MAÇTA 7 GOL 15 ASİST

Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.

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Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı!
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