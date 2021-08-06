Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı!

FENERBAHÇE BURAK KAPACAK İLE ANLAŞTI

Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Bursaspor Kulübü ile Fenerbahçe arasında oyuncunun transferine dair detayların görüşülmesi devam ediyor.