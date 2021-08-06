Son dakika: Galatasaray’a Falcao müjdesi! Barcelona’dan ayrılan Messi ile aynı takım...

SON DAKİKA: FALCAO ABD'YE TRANSFER OLUYOR!
David Beckham'ın takımı Inter Miami, Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Deneyimli golcü Falcao ve ailesi de Miami'de yaşamaya sıcak bakıyor.
Güney Amerika basınının iddiasına göre bu transfer kısa süre içinde resmileşebilir.
Geçen sezon Süper Lig'de 17 maça çıkabilen Radamel Falcao, 9 gol atıp 2 de asist yaptı. Oynadığı zamanlar katkı vermeyi başaran Falcao, sakatlığı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bıraktı.
Radamel Falcao transfer olduğu ilk sene de Galatasaray formasıyla 16 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol attı.
BURAK ELMAS AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Feghouli ve Falcao ile yollarını ayırmak istediklerini bu iki oyuncunun maliyetlerinin fazla olduğunu belirtmişti.
MESSİ İLE FALCAO AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİRLER!
Barcelona'dan ayrılması olay olan Messi için en ciddi adaylar arasında PSG ve Manchester City var.
Eğer bu transfer gerçekleşirse Falcao ile Messi aynı takımda forma giyebilir.
Yapılan açıkalamadan sonra Lionel Messi'nin nereye gideceği merak edilmeye başlandı. Arjantinli yıldız için ilk girişimleri PSG'nin yaptığı iddiaları da gündeme gelmeye başladı.
Joan Laporta: "PSG'nin, Messi ile ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum ama bana farklı seçeneklerinin olduğunu söylediler."
Messi'nin ayrılık haberinden sonra ilk kez açıklamalarda bulunan Barcelona başkanı Joan Laporta, Messi ile yaşadıkları süreci ve ayrılma nedenini açıkladı.İşte Laporta'nın çarpıcı açıklamaları...
Barcelona başkanı Joan Laporta: "Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Messi ile anlaşsak bile kontratını resmi hale getiremiyoruz."
Joan Laporta: "Messi kalmak istedi, biz de kalmasını istedik. Bu önemliydi. Tüm görüşmelerden sonra rakamlara baktık ve 'yeter' dememiz gereken bir zaman geldi. La Liga'nın koyduğu kurallara uymamız gerekiyordu. 2 gün önce, kısıtlamalar nedeniyle Messi ile sözleşme uzatamayacağımızın farkına vardık. Dün, Messi ve babasıyla son görüşmemizi yaptık."