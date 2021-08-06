Son dakika: Galatasaray’a Falcao müjdesi! Barcelona’dan ayrılan Messi ile aynı takım...

Yapılan açıkalamadan sonra Lionel Messi'nin nereye gideceği merak edilmeye başlandı. Arjantinli yıldız için ilk girişimleri PSG'nin yaptığı iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Joan Laporta: "PSG'nin, Messi ile ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum ama bana farklı seçeneklerinin olduğunu söylediler."