Son dakika: Ozan Kabak için İspanyol devi devreye girdi! O teklif reddedildi…

Son dakika… Milli takımın başarılı stoperlerinden Ozan Kabak, Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'de taliplerini beklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Liverpool'a kiralanan ve İngiliz devinde başarılı bir performans sergileyen Ozan, Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çekmişti.
Ancak Liverpool, sezon sonu itibarıyla milli savunmacının bonservisini almaktan vazgeçmiş ve Ozan Kabak Schalke'ye geri dönmüştü.
Bu sezon mücadelesine Bundesliga 2'de devam edecek olan Schalke 04, finansal zorluklar nedeniyle yüksek bonservis bedeli kazanabileceği oyuncularını elden çıkarmayı umuyor.
Ozan Kabak içinse en az 15 milyon Euro talep eden Schalke 04, oyuncunun talipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Leicester City ve Rennes gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Ozan'ın, henüz yeni takımı belli olmadı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol devi Sevilla'nın, Jules Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimalinden dolayı stoper aramaya başladığını aktardı.
Sevilla Ozan Kabak için Schalke'ye 10 milyon Euro teklif etti. Ozan Kabak için yapılan bu teklifi yeterli görmeyen Alman ekibi, teklifi reddetti.
Ancak Sevilla'nın Ozan Kabak için ilgisinin sürdüğü ve teklifi yükseltilebileceği belirtildi.