Son dakika: Ozan Kabak için İspanyol devi devreye girdi! O teklif reddedildi…

Ozan Kabak içinse en az 15 milyon Euro talep eden Schalke 04, oyuncunun talipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Leicester City ve Rennes gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Ozan'ın, henüz yeni takımı belli olmadı.